Survivor'ın finalist yarışmacısı Yusuf Karakaya'nın annesi Zinnet Hanım canlı yayında fenalaştı. Gelen açıklamada, Yusuf'un annesi Zinnet Hanım'ın doktor kontrolünde olduğu, tansiyonunun düştüğü belirtildi.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

Yusuf Karakaya, 2 Ekim 1994 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşayan ve okul hayatından sonra ailesine yardım etmeye başlayan Yusuf Karakaya, bir arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Spor kariyerine ailesinin çok sıcak bakmadığını dile getiren genç yarışmacı, hayatında ilk defa hayalleri için ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.