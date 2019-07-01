Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel 'in 3. Sezonu 19 Temmuz 2019 tarihinde sevenleri ile buluşacak. Dizinin yeni sezon tanıtımında dizinin yapımcısı tarafından 4. sezonun çekimlerine başlandığının açıklaması yapıldı. İspanyol yapımı olan ve ilk iki sezonuyla tüm dünyanın izlediği bir dizi haline gelen La Casa De Papel yoğun bir ilgi gördüğünden izleyicilerin istekleri doğrultusunda 3. Sezonu ile geri geliyor. La Casa DE Papel 'in yeni bölümleri 19 Temmuz 2019 tarihinde seyircisi ile buluşacak.