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  • 01.07.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:43

de 3. ve 4. sezon ne zaman? 4. sezon için güzel haber

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından olan De ‘in 3. ve 4. sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki  tüm dünyadan hayranı bulunan dizinin u ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni sezon tanıtımı yapılırken 4. Sezonun da çekimlerine başlandığının müjdesi de verildi. Dizinin yurtdışı çekimleri için Tayland ve Panama tercih edildi. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar.

Netflix'in en çok izlenen yapımlarından olan La Casa De Papel 'in 3. Sezonu 19 Temmuz 2019 tarihinde sevenleri ile buluşacak. Dizinin yeni sezon tanıtımında dizinin yapımcısı tarafından 4. sezonun çekimlerine başlandığının açıklaması yapıldı. İspanyol yapımı olan ve ilk iki sezonuyla tüm dünyanın izlediği bir dizi haline gelen La Casa De Papel yoğun bir ilgi gördüğünden izleyicilerin istekleri doğrultusunda 3. Sezonu ile geri geliyor. La Casa DE Papel 'in yeni bölümleri 19 Temmuz 2019 tarihinde seyircisi ile buluşacak.

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