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  • 30.06.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 16:04

ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman ile ilgili yeni mesaj verildi

Ekranların büyük bir merakla beklenen 'un devamı olacak için geri sayım başladı. ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan , rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'yi canlandıracak olan Özçivit, İstanbul'daki 'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı. Peki ? Diriliş Osman'da kimler olacak?

Burak Özçivit'in rol alacağı 'Diriliş Ertuğrul'un devam projesi 'Diriliş Osman'ın startı verildi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Yol arkadaşlığımız hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi.

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