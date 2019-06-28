28 Haziran Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için heyecan dorukta. Dün yayınlanan bölümde Gülcan'ın gözyaşları güne damgasını vurmuştu. Şimdi programın izleyicileri Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü çeyrek altınını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.