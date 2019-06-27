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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 21:13

27 Haziran programı 1. bölüm canlı izle

ATV ekranlarında ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı yeni programı ile izleyici karşısına çıkıyor. 1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu 1. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

ATV ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı'nın yeni programı bu akşam başlıyor. Güven Bana yarışmasında 1 milyon liralık ödül için birbirini tanımayan iki yarışmacının güvenlerini sınayacak. 1. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

YARIŞMA NASIL OLACAK?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.



Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

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