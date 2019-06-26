Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul dizisinde oldukça önemli bir karakter olarak dikkat çekiyordu. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra dizinin hayranları Diriliş Osman'ı bekliyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp, Ertuğrul Bey en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor. Peki Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul'un ardından Diriliş Osman'da da yer alacak mı? Turgut Alp İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.