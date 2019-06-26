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  • 26.06.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 13:35

kadrosunda var mı? Turgut Alp nasıl öldü? Tarihi kaynaklar ne diyor?

'un final yapmasından sonra dizisi oldukça merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un önemli karakterlerinden biri olan 'in ise dizide olup olmayacağı oldukça araştırılıyor. Diriliş Osman'da bu kez 'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da 'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı? İşte tarihi kaynaklarda Turgut Alp. Turgut Alp'in 735 (1334-35) tarihleri arasında yaşadığı düşünülüyor. Ancak çok yaşlı olduğu belirtilmektedir. Turgut Alp ile ilgili İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır.

Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul dizisinde oldukça önemli bir karakter olarak dikkat çekiyordu. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra dizinin hayranları Diriliş Osman'ı bekliyor. Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp, Ertuğrul Bey en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor. Peki Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul'un ardından Diriliş Osman'da da yer alacak mı? Turgut Alp İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

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