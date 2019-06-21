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  • 21.06.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 20:17

2. yeni sezon ne zaman başlayacak? açıklandı mı?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizisi kısa sürede çok sevilen dizilerden birisi olmuştu. Dizi 31 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümüyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Şimdi izleyiciler "Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, açıklandı mı? İşte diziye dair detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında kısa sürede büyük beğeni toplayan Hercai dizisi 31 Mayıs Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Hercai, 21 Haziran Cuma gününden itibaren her cuma tekrar bölümleriyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ilk sezonunun sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Hercai'nin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

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