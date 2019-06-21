ATV ekranlarında kısa sürede büyük beğeni toplayan Hercai dizisi 31 Mayıs Cuma günü sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Hercai, 21 Haziran Cuma gününden itibaren her cuma tekrar bölümleriyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ilk sezonunun sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi Hercai 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Hercai'nin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.