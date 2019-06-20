Burak Özçivit'in rol alacağı 'Diriliş Ertuğrul'un devam projesi 'Diriliş Osman'ın startı verildi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Yol arkadaşlığımız hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Mehmet Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit'le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi. Peki Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? İşte tüm detaylar