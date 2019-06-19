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  • 20.06.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 09:16

yapımcısı Mehmet Bozdağ açıkladı! 'da hangi oyuncular hangi rolde olacak?

1'de hangi oyuncular hangi rolde olacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından Diriliş Osman ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine 'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

Diriliş Osman'da hangi oyuncular hangi rolde olacak? Ekranların fenomen olan dizisi Diriliş Ertuğrul final bölümü ile ekranlara gelmişti. Yıllarca reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu. Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Burak Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.

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