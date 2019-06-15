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  • Son Güncelleme: 17.06.2019 10:41

, kadrosunda var mı? ? İşte tarihi kaynaklar açıklaması

, dizisinde oldukça önemli bir karakter olarak dikkat çekiyordu. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinden sonra dizinin hayranları 'ı bekliyor. Diriliş Ertuğrul’da Turgut Alp, en yakın Alpleri arasında yer almıştı. Ancak tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey’le akınlara katılan alpler arasında yer alıyor. Peki Turgut Alp, Diriliş Ertuğrul’un ardından Diriliş Osman’da da yer alacak mı? Turgut Alp İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey’in yanında bulunmuş ve Yarhisar’ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl’ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp’in şehri muhasara ederken Osman Bey’in de yardıma geldiğine değinilmektedir. Peki ? İşte tarihi kaynaklar açıklaması

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda var mı? Turgut Alp kimdir tarihi kaynaklar açıklaması. TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul hayranları dizisinin devamı olacak olan Diriliş Osman'ı merakla bekliyor. Bu kez Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'da Ertugrul Gazi'nin en yakın Alplerinden olan Turgut Alp Diriliş Osman'da da yer alacak mı? İşte tarihi kaynaklarda Turgut Alp. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır. Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanmaktadır.

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