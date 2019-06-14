Merakla beklenen dizi Diriliş Osman başlıyor! Osman Bey gerçekte kimdir? Osman Gazi nasıl ölmüştür? Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin ve hânedanlığının kurucusudur. (1302-1324). TRT1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından gözler yeni sezonda Diriliş Osman'da olacak. Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İşte tarihi kaynaklardaki Osman Bey. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde ise Osman Bey'le ilgili oldukça kapsamlı bilgiler yer alıyor. Osman Bey'le ilgili tarihi bilgilerin bir bölümü haberimizde. İşte Osman Bey kimdir sorusunun yanıtı.

OSMAN BEY KİMDİR?

İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde kayıtlıdır. Osman'ın babası Ertuğrul'a bağlı aşiretin Sultanöyüğü (Sultanönü)-Eskişehir bölgesinde sınır (uç) hattının en ileri kesiminde Söğüt'e nasıl ve ne zaman geldiği hakkındaki rivayet belirsizdir ve yanlış hâtıralar içerir. XV. yüzyıl Osmanlı kaynaklarından Neşrî'deki bir kayıtta Ertuğrul'un, aşiretiyle Sürmeli Çukur'a (Aras vadisi) kadar Anadolu ve Azerbaycan'da dolaştıktan sonra gelip Engüri'ye (Ankara) yakın Karacadağ'a indiği anlatılır (bugün Ankara'nın güneyindeki Karacadağ eteğinde tipik bir Türkmen köyü olan Yaraşlı vardır; buranın eski adı Gülşehri'dir; bu dağ üzerinde Karacadağ yaylasında Antikçağ'a ait önemli şehir arkeolojik araştırmalara konu olmuştur).