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  • 12.06.2019 16:48
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 21:02

1'de 'da hangi oyuncular hangi rolde olacak? yapımcısından flaş açıklama

dizisi, 1 ekranlarında 150. bölümüyle sezon finali yaptı. ’nin hayatını içeren bölümler sona erdi ve dizi gelecek sezonuyla ’da ekranlarda olacak. Yeni sezonda karakterine hayat vermesi için ile anlaşmaya varıldığı ortaya çıkmıştı. Dizi yapımcısı Mehmet Bozdağ ve oyuncuları önemli açıklamalarda bulundu. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit’in hayat vereceğini belirterek ‘’Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ diye konuştu. Peki TRT 1'de hangi oyuncular hangi rolde olacak? ndan önemli açıklamalar haberimizde

TRT 1'de Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak? TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümüyle ekranlara veda etmesinin ardından Diriliş Osman ne zaman başlayacak, Diriliş Osman hangi oyuncular hangi rolde olacak sorularının yanıtı aranmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan ilk açıklamalar geldi. Yapımcı Mehmet Bozdağ, uzunca bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in hayat vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' diye konuştu.

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