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  • 12.06.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 16:30

ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman için hoşgeldin mesajı verildi

'da ''yi canlandıran ’ın sezon finaliyle ekibe veda etmesinin ardından, Osman Gazi’yi canlandırması için ’le el sıkışan yapımcı Mehmet Bozdağ, “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine hayat verecek Burak Özçivit’le yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Bu arada diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan uzun süre ekranda olmayacak. Yapımcılığa soyunacağını dile getiren Düzyatan'ın, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığa da ağırlık vermeyi planladığı öğrenildi. Peki ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? İşte tüm detaylar

Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? TRT ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Yıllardır Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın bundan sonraki projesi de belli oldu. Dizinin devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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