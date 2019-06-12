Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? TRT ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Yıllardır Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın bundan sonraki projesi de belli oldu. Dizinin devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor.