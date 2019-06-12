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  • Son Güncelleme: 12.06.2019 19:12

oyuncuları kimler? Afilli Aşk dizisinin konusu ne? İşte oyuncu kadrosu...

Bu akşam Kanal D ekranlarında yeni bir dizi daha başlıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi şimdiden dikkat çekti. Peki, kimler? Afilli Aşk dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilen tüm detaylar...

Afilli Aşk dizisinin oyuncuları kimler?

Afilli Aşk dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranlarda gören izleyiciler ise Afilli Aşk dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Afilli Aşk konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden göz doldurdu. Peki, Afilli Aşk dizisinin oyuncuları kimler? İşte Afilli Aşk dizisine dair merak edilenler...

AFİLLİ AŞK OYUNCULARI

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Çağlar Ertuğrul (Kerem)

Burcu Özberk (Ayşe)

Altan Erkekli (Muhsin)

Benian Dönmez (Melahat)

Neşe Baykent (Yelda)

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