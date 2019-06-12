Afilli Aşk dizisi ilk bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ekranlarda gören izleyiciler ise Afilli Aşk dizisi hakkındaki detayları araştırıyor. Afilli Aşk konusu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden göz doldurdu. Peki, Afilli Aşk dizisinin oyuncuları kimler? İşte Afilli Aşk dizisine dair merak edilenler...

AFİLLİ AŞK OYUNCULARI

Afilli Aşk dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Çağlar Ertuğrul (Kerem)

Burcu Özberk (Ayşe)

Altan Erkekli (Muhsin)

Benian Dönmez (Melahat)

Neşe Baykent (Yelda)