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  • 05.06.2019 14:02
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 14:24

jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte

jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte . Kanald D ekranlarında yayınlanmaya başlayan yarışma programı Benimle Söyle jüri üyeleri merak ediliyor. Benimle Söyle programının yapımcılığını Med Yapım şirketi yapıyor. Yarışmanın sunuculuğunda ise Enis Arıkan var. Performansını sergileyen yarışmacılardan maksimum jüri üyesini ayağa kaldıran kişi bir üst tura çıkıyor. Bunun için şarkı söyleyen yarışmacının 100 kişilik jüri üyelerini etkilemesi ve ayağa kaldırması gerekiyor. Yarışmacılar ayağa kaldırdığı her bir jüri için 1 puan alacak ve en fazla puan alan fert finalist olacak.

Benimle söyle sunucusu jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte Benimle Söyle jürileri. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan şarkı programı Benimle Söyle'de 100 kişiden oluşan bir jüri var. Peki, bu jüri üyeleri kimler? Yaz dönemlerinin vazgeçilmez yarışmaları bu yaz da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Benimle Söyle şarkı yarışması gerek juri üyeleri ile gerkse yarışma formatı ile seyredenlerin ilgisini çekmeyi başardı. 10 yarışmacının performanslarıyla jüri üyelerini ayağa kaldırmaya çalışması formatı ile düzenlenen yarışmada jüri üyelerinin kim olduğu da merak ediliyor. İşte Benimle Söyle jürileri!

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