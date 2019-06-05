Benimle söyle sunucusu jüri üyeleri ve yarışmacıları kimler? İşte Benimle Söyle jürileri. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan şarkı programı Benimle Söyle'de 100 kişiden oluşan bir jüri var. Peki, bu jüri üyeleri kimler? Yaz dönemlerinin vazgeçilmez yarışmaları bu yaz da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Benimle Söyle şarkı yarışması gerek juri üyeleri ile gerkse yarışma formatı ile seyredenlerin ilgisini çekmeyi başardı. 10 yarışmacının performanslarıyla jüri üyelerini ayağa kaldırmaya çalışması formatı ile düzenlenen yarışmada jüri üyelerinin kim olduğu da merak ediliyor. İşte Benimle Söyle jürileri!