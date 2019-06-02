Söz ve Diriliş Ertuğrul gibi fenomen dizilerin yayın hayatını son vermesi nedeniyle hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, diziler sezon finali ve final yaparak ekranlara veda ediyor. İşte Hangi diziler final yaptı? Detaylar haberimizde... Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma, Vuslat, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Hercai, Elimi Bırakma yeni sezonda var mı? İşte tüm detaylar