Trt 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi. Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor. Bu sezon, Diriliş Ertuğrul kasım hayatında başlamıştı. Diriliş Osman'ın ise ekim ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.