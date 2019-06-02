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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 11:07

Dizilerin ne zaman başlayacak? Hangi diziler final yaptı, hangi diziler devam edecek?

Söz ve gibi fenomen dizilerin yayın hayatını son vermesi nedeniyle hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Dizilerin ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber, diziler sezon finali ve final yaparak ekranlara veda ediyor. İşte Hangi diziler final yaptı? Detaylar haberimizde... Çukur, , , Vuslat, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen , Kuzgun, Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Hercai, Elimi Bırakma yeni sezonda var mı? İşte tüm detaylar

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Yaz aylarının gelmesiyle beraber, diziler sezon finali ve final yaparak ekranlara veda ediyor. Söz ve Diriliş Ertuğrul gibi fenomen dizilerin yayın hayatını son vermesi nedeniyle hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Hangi diziler final yaptı? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma, Vuslat, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz, Kuzgun, Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Hercai, Elimi Bırakma yeni sezonda var mı?

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