Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yaptı. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?