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  • 03.06.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:45

ne zaman? ? diziden ayrıldı mı?

Trt 1 ekranlarının efsane dizisi , dün yayınlanan 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi oyuncularından veda mesajları geldi. Diriliş Ertuğrul dizisi, görkemli bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan dizisinde 'in başrolünde olarak başlaması beklenen Diriliş Ertuğrul dizisi 5 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin bitimiyle devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinin hazırlıklarına başlanacak. Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor. Bu sezon, Diriliş Ertuğrul kasım hayatında başlamıştı. Diriliş Osman'ın ise ekim ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi 150. bölümüyle ekranlara veda etti. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yaptı. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Seyirciye veda eden dizinin başrol oyuncuları son bölümle birlikte mesajlar yayınladı. Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?

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