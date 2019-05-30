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  • 30.05.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:39

yapımcısından son dakika açıklaması! Diriliş Ertuğrul final mi yaptı sorularına son noktayı koydu

1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen dizisi, sezon finali yaptı. ’nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu. Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı yaptığı açıklamada önemli ifadelere yer verdi haberimizde değindik. Diriliş Ertuğrul 150. bölümde Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Diriliş Ertuğrul yapımcısından son dakika açıklaması! Diriliş Ertuğrul için final sorularına son noktayı koydu. 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı, önümüzdeki sezon nasıl bir değişime gidileceğini açıkladı. "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Dizi, "Diriliş Ertuğrul"un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü "Diriliş Ertuğrul"da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.

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