Diriliş Ertuğrul yapımcısından son dakika açıklaması! Diriliş Ertuğrul için final sorularına son noktayı koydu. 29 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı, önümüzdeki sezon nasıl bir değişime gidileceğini açıkladı. "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Dizi, "Diriliş Ertuğrul"un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü "Diriliş Ertuğrul"da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.