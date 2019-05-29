Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final son bölüm TRT 1 izle Ertuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? TRT 1 ekranlarında 5 sezondur yer alan dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 150.bölümüyle final yapacak. Her bölümü farklı bir aksiyona sahne alan oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, gibi isimlerin bulunduğu Diriliş Ertuğrul 150.bölümü fragmanı yayınlanmasıyla birlikte izleyicisine veda ettiğini resmen duyurdu. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Öte yandan tarihte yer alan bilgiler nedeniyle Turgut Alp'in (Cengiz Coşkun) devam edeceği de konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil ancak bir önceki sezonlara baktığımızda Diriliş Osman'ın 2019 Eylül ya da Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.