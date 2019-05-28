Söz dizisi final bölümü Star TV izle: Söz 85. son bölüm izle Söz final bölümünde yürek yakan gelişme yaşandı Söz dizisi 85. final bölümü ile ekrana veda etti. Söz 85. son bölümde, Yavuz ve Tim'i bekleyen 2 zorlu görev peş peşe geliyor ve final bölümünün heyecan seviyesi artıyor. Terör unsurlarının karargahını yok eden ve şanlı Türk bayrağını diken Tim üyeleri Dost'u yok etmeden bu hainliğin bitmeyeceğini biliyor. Söz 84. bölümde bu hafta amaç bir dost kod adlı teröristi yok etmekti. Çolak karakterinin ölmediği ortaya çıktı. Çolak finalde Yavuz ve Tim'in karşısına çıktı. Çolak, Yavuz ve Tim'e kurşun yağdırdı. Bu sırada Derya ile Yavuz için mutlu son geliyor. Sonunda birbirlerine kavuşuyorlar. Dost'un peşine düşen TİM eski bir tanıdıkla yüzleşiyor. Çolak geliyor ve söz bitiyor... Söz dizisi son bölümde başka neler yaşandı? Söz 85. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

SÖZ 85. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz ve Tim'i çok büyük bir görev bekliyor. Terör mensupları ile bir kez daha karşı karşıya geliyorlar.. Tim üyeleri bu zorlu göreve doğru yürürken sevdiklerine veda ediyor. Çünkü gidip de dönmemek var. Terör unsurları da bu sırada sivilleri topluyor. Karşı çıkanları bir bir öldürüyorlar. Yaşlı, genç ayırt etmeden hepsini korkutarak cephaneliğe götürüyorlar. Ancak yaşananları gören bir genç yaşananları kameraya alıp sivilleri kalkan olarak kullanacaklarını bildiriyor. Albay Erdem ile Derya bu istihbaratı alıyor. Hemen bir plan yapıyorlar ve bu durumu karargaha da bildiriyorlar.

Cephanenin yeri ve liderlerinin olduğu karargah belirleniyor. Ancak kayıplar verilmesi muhtemel bu çatışmada terör örgütü liderlerinin indirilmesi hedefleniyor Tim'in iki önemli görevinden biri bu. Diğeri ise teröristlerin karargahının ve mühimmat depolarının yok edilmesi. Tim bu görev için ikiye ayrılıyor. Ölmeyi bile göze alan ekip ateş hattının ortasına kendini atıyor. Yavuz ve ekibi hem mühimmat depolarını vurmak hem de terör örgütü liderlerini yok etmek için sıcak temasa başlıyor.

SÖZ SON FİNAL BÖLÜM İZLE

ÇOLAK DÖNÜYOR

Kahraman askerler bu görevden başarı ile çıkmayı başarıyor. Ancak işleri henüz tam olarak bitmiş değil. Çünkü henüz Dost'u ele geçirmediler. Yavuz'un komutasında Tim şimdi de Dost'u yakalamak için harekete geçiyor. Tim burada büyük bir şok yaşıyor. Çünkü Çolak ile karşılaşıyorlar. Bu hiç beklemedikleri düşman, Tim'den intikam almaya geliyor.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.