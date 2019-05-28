Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm canlı izle! EDHO sezon finalinde Hızır ölecek mi?

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Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Geçen hafta yayınlanan bölümde Çakırbeylilerin ve Façalıların başına bela olan Zeki Sivri, İlyas, Boran, Behzat, Tekin ve Hurşit'i tuzağa düşürerek ele geçirmişti. İzleyiciler İlyas, Boran, Behzat, Tekin ve Hurşit'e neler olacağını merak ediyordu. Peki, EDHO'nun heyecan dolu sezon finali bölümünde neler yaşanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

ÇAKIRBEYLİLERE KÖTÜ SÜRPRİZ

Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÇAKIRBEYLİLERE YENİ DÜŞMAN

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır.

SELCAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir.

ÇAKIRBEYLİLERE NE OLACAK?

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.