Çukur sezon finali Show TV izle: Çukur 67. Son bölümde; Çukur'da ortalığa saçılan siyah zarflar Koçovalı erkeklerini endişelendirirken, Koçovalı kadınlarının kafasına dayanan silahlar yeni savaşın işaret fişeği oluyor. Yamaç, Cumali, Selim ve Salih, Çukur'un çocuklarıyla birlikte zembereği boşalmış bir saat gibi hasımlarının üzerine atılıyor. Bu arada cezaevinden çıkan Akın'ın babasına isyanı heyecanı yükseltiyor. Yamaç ve Yücel sonunda karşı karşıya geliyor. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Çukur 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Peki Çukur 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİ YAPTI

Çukur 27 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yapTI. Çukur dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

ÇUKUR SEZON FİNALİ İZLE

ÇUKUR SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.

Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde olacak. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler 'Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

YAMAÇ'TAN ÇUKUR'UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, "O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!" diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmi bir halde morga gelerk, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın "baba" der. Selim şoke olur.

Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve "bab" diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır. Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel'in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke olur. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, Uluç'u vurmak için silahını ateşler. Uluç'un vurulması ile şaşkına dönen Yamaç koşarak Yücel'in içinde bulunduğunu sandığı aracına ateş etmeye başlar. Aynı sırada Cumali ve Kemal de neler olduğunu anlamaya çalışır. Onlar da silahlarını çıkarıp araca ateş etmeye başlar.

ALİÇO YÜCEL'İN ELİNDE

Aliço, Uluç'u kendisinin vurmadığını anlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken, Uluç'u vuranın Yücel olduğunu anlar. Yücel ile karşı karşıya kalan Aliço'yu arkasından gelen Remzi başına silahla vurarak bayıltır. Damla babasının yanına koşmaya başlar. Cumali ve Yamaç ona engel olmaya çalışır. Cumali onu uzaklaştırır. Uluç'un cesedini eve taşırlar. Damla babasının cesedinin başında gözyaşları döker. Bu sırada Yamaç telefonla adamlarını arar. Kemal ve Metin etrafı arar. Kemal yerde Aliço'nun silahını bulur. Metin Kemal'den Ali'yi arayıp yerinde olup olmadığını kontrol etmesini ister. Ali Aliço'nun kulübesini kontrol eder ve Aliço'nun orda olmadığını söyler. Bu sırada Metin silahın altında siyah zarfı bulur.

YÜCEL: ARTIK BENİMSİN!

Kemal Yamaç'ı dışarı çağırır. Yamaç neler olup bittiğini sorar Kemal "Aliço" derken Metin siyah zarfı Yamaç'a uzatır. Yamaç şoke olur. Zarfı almak istemez. Bu sırada Yücel kaçırdığı Aliço'nun yanına gelir. Aliço "yapma" diye yalvarırken, Yücel "artık benimsin" der.

YAMAÇ VE AZER KARŞI KARŞIYA!

Yamaç, Yücel'in bıraktığı siyah zarfı açtığında Aliço'nun elinde olduğunu öğrenir. Çılgına döner. Yücel diye haykırır. Aliço'yu bulmak için harekete geçer. Heryerde Aliço'yu arar ancak karşısına Azer çıkar. Azer, Yamaç'a "Karınla yeğenin ölmüş kaç para onların acısını kapatır?" diye sorar. Yamaç o konuya girmemesini söyler ancak Azer sözlerine devam eder. Ardından "Belli ki sizin ailede bir canın karşılığı bir çanta paraymış" deyince Yamaç çılgına döner ve Azer'e saldırır.

ÇUKUR'DA ALİÇO ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölümünde Aliço'ya neler olacağı merak ediliyor. Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu bölümde belli olacak.

INSTAGRAM'DAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'dan Aliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.