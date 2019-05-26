İstanbullu Gelin 87. final bölüm fragmanı izle! Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin, bu akşam 86. son bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. 24 Mayıs akşamı yayınlanan son bölümde, Süreyya'dan kendisini öldürmesini isteyen Esma zor günler geçiriyor. Süreyya ise kendisini bir çıkmazın içinde buluyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanı izle! Süreyya ne yapacak? İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 87. YENİ FİNAL BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

STAR TV İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma, Garip'in ölümü ile sona geliyor. Adem, Güneş ile çocuk evlat edinebilmek için evleniyor. Güneş ve Adem çok mutlular. Güneş daha şimdiden kızına çok büyük bir sevgi besliyor. Nikah sonrası Güneş ve Adem, Faruk ve İpek ile birşeyler yiyor. Tam da o sırada Süreyya, Esma'ya sürpriz yapmak istediğini söyleyip, onları da yanına çağırıyor. Süreyya herkesi hastanede topluyor. Kapıda hazırlıklar tamamlanırken Süreyya odaya giriyor. Esma tepkisiz bir şekilde boşluğa bakarken Süreyya şarkısından söz ediyor. Ama Esma o kadar donuk halde ki Süreyya afallıyor. Esma, Süreyya'ya dönüp 'Garip öldü dimi' diye soruyor. Esma yaşayamayacağını söylüyor. Garip'in hayali ile yaşayamadığını anlatıyor. Esma, Garip;'in hayalinde tekrar tekrar öldüğünü söylüyor. Süreyya, Esma'ya sarılırken Esma ona yardım etmesini istiyor. 'Öldür beni' diye Süreyya'ya yalvarıyor. Süreyya dağılmış şekilde odadan çıkıyor. Esma, Süreyya'ya sevdiklerinin son isteklerini yerine getirmesini istiyor. Esma ne kadar yorgun olduğunu söylüyor ve Garip gibi huzurla gitmek istiyor. Süreyya Esma ile konuşmasından sonra dağılıyor. Sürekli kafasında Esma'nın sözleri ile baş etmeye çalışıyor.

ESMA KONAKTA

Ve Esma konağa dönüyor. Esma yeni haliyle bir çocuklar gibi şen, bir darmaduman halde içinde yaşadığı çatışmaları dışarı yansıtıyor. Boranlar onun bu yeni hallerine alışmaya çalışıyor. En büyük yük de Süreyya'nın omuzlarında. Boranlar'ın yüzünü güldüren tek gelişme Güneş ile Adem'in evlilik ve evlat edinme kararları oluyor. Sürreyya'nın içindeki çıkmaz git gide büyüyor.

İSTANBULLU GELİN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunu Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi ilgi ve beğeniyle takip edilen isimlerin oluşturduğu İstanbullu Gelin final bölümüyle 31 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de sürprizlerle dolu gelişmelerle Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

İPEK BİLGİN KİMDİR?

İpek Bilgin 24 Mart 1956 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı; Fatma İpek Bilgin'dir. Aslında tiyatro oyuncusudur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev yaptı. Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde dersler vermiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Aynı zamanda çevirmenlik ve tiyatro yönetmenliği de yapan İpek Bilgin, Eric Morris ve Joan Hotchkis'in "Rol Yapmayın Lütfen" kitabı ile Eric Morris'in "Fütursuz Oyunculuk Oyunculukta İşçilik Süreci" kitaplarını İngilizceden Türkçeye çevirdi.

2005 yılında Hırsız Polis dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştır. Bıçak Sırtı, Ezel, 20 Dakika ve Maral gibi dizilerde oynayan İpek Bilgin ayrıca; Kelebeğin Rüyası, Hükümet Kadın, Hokkabaz ve İki Genç Kız filmlerinde de rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Esma Boran karakterine hayat vermektedir.

İpek Bilgin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Esma) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Güzin) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (İsmet) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Maral (Canan) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Emine) (Sinema Filmi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer'in Annesi) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Süreyya) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Bedriye) (TV Dizisi)

2012 – Karnaval (Gülay) (Sinema Filmi)

2012 – Hükümet Kadın (Kamuran) (Sinema Filmi)

2010 – Yaprak Dökümü 5. Sezon (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Ezel (Meliha Uçar) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Rana) (TV Dizisi)

2006 – Çinliler Geliyor (Leyla) (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (Sinema Filmi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (Mahide) (TV Dizisi)

2004 – 2 Genç Kız (Eczacı) (Sinema Filmi)

Tiyatro Oyunları:

2012 – Uğrak Yeri – Craft Tiyatro

2011 – Festen/Kutlama – Dotkoleksiyonda

2009 – Pornografi – Tiyatro Dot

2008 – Vur Yağmala Yeniden serisinin 5. oyunu – Aşk İçin Her Şeyi Yaparım Ama Bunu Yapamam – Marion

2008 – Vur Yağmala Yeniden serisinin 6. oyunu – Ana

2007 – Savaş İkinc iPerdede Çıkacak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 – Sıradan Bir Gün

1998 – Geyikler Lanetler – Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 – Gılgameş – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Çamaşır Hane – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Sıla (oyun) – Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 – Buzcu Geliyor – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Karar Kimin – Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyato Oyunları:

2005 – İkinci Caddenin Mahkumu – Eskişehir Şehir Tiyatroları

2004 – Peynirli Yumurta – Bursa Devlet Tiyatrosu

Ödülleri:

2000 – 48. Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Aylin Damcığlu ile birlikte paylaştı)

45'lik plakları:

1978 – Sevgin Yeter Bana / Sevda Sona Ermesin

1979 – Kara Sevda Yüzünden / Hiçbir Çiçek Açmasın

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat'la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.