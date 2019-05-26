Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul dizisi önümüzdeki 150. bölümüyle hafta ekranlara veda edecek. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü ekrana geldi. TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezonu sona eriyor. 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yapıyor. Dizinin 150. bölümü haftaya ekranda olacak ve dizi ekranlara veda edecek. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.