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  • 27.05.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 12:25

Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?

Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir karar alındı. Beraber rol almak istemeyen Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit için yeni sezonda dizi, isim değişikliğine gidecek. Bu durum Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki Ertuğrul bey yani Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü gibi sorular merak ediliyor. Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul dizisi önümüzdeki 150. bölümüyle hafta ekranlara veda edecek. Peki, devamı niteliğinde yayınlanacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü ekrana geldi. TRT 1 ekranlarının efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezonu sona eriyor. 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yapıyor. Dizinin 150. bölümü haftaya ekranda olacak ve dizi ekranlara veda edecek. Bu arada Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış. Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı. Peki Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?

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