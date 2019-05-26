Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da beklenmedik bir karar alındı. Beraber rol almak istemeyen Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit için yeni sezonda dizi, isim değişikliğine gidecek. Bu durum Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki Ertuğrul bey yani Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü gibi sorular merak ediliyor. Bir sonraki dizinin ismi 'Diriliş Osman' olacak ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizide Osman Gazi karakterinin oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

Haberler Televizyon Haberleri Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı? Diriliş Osman ne zaman? Ertuğrul bey (Ertuğrul Gazi) tarihte gerçekte nasıl öldü?