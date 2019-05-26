Bu ay sonunda final yapacak diziler İstanbullu Gelin, Diriliş, Kızım, Söz, Çarpışma final tarihleri! Hangi dizi ne zaman bitecek? Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle, yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak. 2019 da final yapacağı kesinleşen yada planlanan dizileri sizler için derledik. Peki Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, Fox TV, TV 8 ve ATV kanallarında hangi diziler final yapacak? Bu sezon ekranlara hangi diziler veda edecek?