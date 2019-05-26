Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 26.05.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 11:59

, Diriliş, , , final tarihleri! ?

Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Aralarında , , , ve dizilerinin bulunduğu önemli yapıtlar artık ekranlarda olmayacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor. 29 Mayıs Çarşamba günü 150. bölümüyle ekrana veda edecek. da ise Burak Özçivit'in başrolünde oynayacağı Diriliş Osman yayınlanmaya başlayacak.

Bu ay sonunda final yapacak diziler İstanbullu Gelin, Diriliş, Kızım, Söz, Çarpışma final tarihleri! Hangi dizi ne zaman bitecek? Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle, yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak. 2019 da final yapacağı kesinleşen yada planlanan dizileri sizler için derledik. Peki Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, Fox TV, TV 8 ve ATV kanallarında hangi diziler final yapacak? Bu sezon ekranlara hangi diziler veda edecek?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBu ay sonunda final yapacak diziler İstanbullu Gelin, Diriliş, Kızım, Söz, Çarpışma final tarihleri! Hangi dizi ne zaman bitecek?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri