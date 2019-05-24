Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Her bölümü ile adından söz ettiren program Zuhal Topal'la Sofrada bugün haftanın finali FOX TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 16.30 itibariyle başladı. FOX TV'nin lezzet kokan yarışması Zuhal Topal'la Sofrada bir final bölümü ile daha karşımızda. Öğle kuşağında en çok izlenen yayınlardan biri olmayı başaran Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Gelin ve kaynanaların birbirleri ve diğer rakipleriyle yaptığı kıyasıya mücadele yine herkesi televizyon başına kilitleyecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs 2019 Cuma haftanın birincisi kim oldu ve 10 bin lira kazandı? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 24 MAYIS

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hülya Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi Seda ve İpek oldu.

23 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Ayten Hanım: 6 puan

Ayşe Hanım: 4 puan

Filiz Hanım: 5 puan

Elmas Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 5 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI

SEVDA HESAS VE KAYINVALİDESİ AYŞE HANIM

Sevda 21 yaşında ve 3 çocuk annesi. 9 kardeşi var, mutfakta oldukça iddialı, Kayınvalidesi Ayşe Hanım ise 42 yaşında 4 çocuk annesi.

SENEM EŞREF KAYINVALİDESİ ELMAS EŞREF

25 Yaşında 3 yıllık evli olan Senem'in babası kebapçı. Ödülü kazanırsa iş yeri açmak istiyor. Kayınvalide Elmas Hanım Kilis'li 3 çocuk annesi

SURENUR ÖZDEMİR VE KAYINVALİDESİ FİLİZ ÖZDEMİR

2 Çocuk annesi olan Surenur bankacıydı. Kayınvalide Filiz Hanım ise 26 yıllık evli,3 çocuk annesi.

YELİZ YAĞCIOĞLU VE KAYINVALİDESİ ÖZGÜR YAĞCIOĞLU

İstanbullu olan gelin İzmir'de yaşıyor,26 yaşında ve ev hanımı. Kayınvalide Özgür hanım ise Iğdırlı ve 5 çocuğu var.

HÜLYA ŞEMLİ VE KAYINVALİDESİ AYTEN ŞEMLİ

5 yıllık evli olan ev hanımı ve 1 çocuk annesi. Kayınvalide Ayten hanım ise 52 yaşında ve Bulgaristan göçmeni. 35 yıllık evli olan kayınvalide ödülü kazanırlarsa yarı yarıya paylaşacaklarını söylüyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.