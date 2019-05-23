Diriliş Ertuğrul yine TRT 1 ekranlarına damga vurdu. Diriliş Ertuğrul finalden önceki son bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Diriliş Ertuğrul final bölümünde ise Ertuğrul ve Berke Han yaptıkları planla hem haini buldular hemde Arıkbuga'yı yakalamışlardı. Ertuğrul orada Arıkbuga'yı öldürecektir. Diriliş Ertuğrul final bölüm fragmanı izle! Peki Ertuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?