Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final fragmanı ve son bölüm TRT 1 izle! Ertuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul final bölümünde artık Moğollara karşı büyük cenk başlıyor. Bütün Türk obaları ve Berke Han Moğolları durdurmak alemi İslam için ittifak yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kurulması için tüm şartlar oluşuyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul finalden önceki bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelecek hafta final bölümüyle Ertuğrul Gazi dönemine veda edecek dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...