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  • 23.05.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 11:37

150.bölüm final fragmanı ve son bölüm TRT 1 izle! öldü mü, tarihte nasıl öldü?

yine TRT 1 ekranlarına damga vurdu. Diriliş Ertuğrul finalden önceki son bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Diriliş Ertuğrul final bölümünde ise Ertuğrul ve yaptıkları planla hem haini buldular hemde Arıkbuga'yı yakalamışlardı. Ertuğrul orada Arıkbuga'yı öldürecektir. Diriliş Ertuğrul ! Peki , tarihte nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final fragmanı ve son bölüm TRT 1 izle! Ertuğrul Bey öldü mü, Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü? Diriliş Ertuğrul final bölümünde artık Moğollara karşı büyük cenk başlıyor. Bütün Türk obaları ve Berke Han Moğolları durdurmak alemi İslam için ittifak yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kurulması için tüm şartlar oluşuyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul finalden önceki bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gelecek hafta final bölümüyle Ertuğrul Gazi dönemine veda edecek dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 150. final bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yaşanan olaylar ve yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar...

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