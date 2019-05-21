Söz 83.son bölüm Star TV izle: Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Söz dizisi nefes kesen bir bölüm ile ekranlara geldi. Söz son bölümde; Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır. Söz dizisi 83. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Peki Söz 84.yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayınlandı mı? Yavuz yaşıyor mu?

SÖZ 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Söz dizisi 83. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 83.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 84.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir.

YAVUZ VE TİM BAŞKA BİR YOL ARIYOR

Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

TİM PANZEHİRİ ARIYOR

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

BÜYÜK BİR ÇATIŞMA ÇIKACAK MI?

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

YAVUZ YAŞIYOR MU?

Tüm bunlar yaşanırken Dragan'ın Yavuz'un vücuduna enjekte ettiği zehir etkisini göstermeye başlıyor. Tim, Yavuz'un durumunu öğreniyor ve bu kez de panzehir yüzünden Dragan çok önemli hale geliyor. Derya sevdiği adamın yaşadıklarını biliyor. Tim Yavuz'un ölmemesi için birbirine söz veriyor. Ancak Yavuz bir anda yere yığılıyor. Tim başına toplanıyor ve ona kalp masajı yapıyorlar. Ama Yavuz yerde hareket etmeden yatıyor. Derya o anları kamera ile izliyor. Gözleri yaşlı şekilde TİM'den gelen telefonla çıkılıyor.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.