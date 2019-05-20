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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 18:43

Meclis'e gelecek mi? İşte EYT'de son durum...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeminde bugünlerde birçok konu yer alıyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlar ise " Meclis'e gelecek mi?" sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. İşte EYT'de son durum...

Erken emeklilik yasasında son durum ne?

Meclis çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ise ndaki son detayları merakla araştırılıyor.

ERKEN EMEKLİLİK YASASINDA SON DURUM NE?

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar erken emeklilik yasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI BİNALİ YILDIRIM'DAN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" şeklinde konuştu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli EYT hakkında, "Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil." şeklinde konuştu.

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