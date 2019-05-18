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  • 20.05.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:40

Yerli dizilerin , , , , belli oldu! ?

Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle, yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak. Peki hangi dizi bitecek, hangi diziler sezon finali yapacak? 2019 da final yapacağı kesinleşen yada planlanan dizileri sizler için derledik. Peki Kanal D, Star , Show TV, TRT 1, Fox TV, TV 8 ve ATV kanallarında hangi diziler final yapacak? Bu sezon ekranlara hangi diziler veda edecek? İşte , , , , .

Bu sezon yerli dizilerin bir kısmı ekranlara veda edecek. Yaz ayına artık kısa bir süre kala birbirinden önemli ve reyting rekortmeni dizileri final yapacak. Aralarında İstanbullu Gelin, Diriliş Ertuğrul, Kızım, Söz ve Çarpışma dizilerinin bulunduğu önemli yapıtlar artık ekranlarda olmayacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor.

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HaberlerTelevizyon HaberleriYerli dizilerin İstanbullu Gelin, Diriliş, Kızım, Söz, Çarpışma final tarihleri belli oldu! Bu sezon hangi dizi ne zaman bitecek?
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