Bu sezon yerli dizilerin bir kısmı ekranlara veda edecek. Yaz ayına artık kısa bir süre kala birbirinden önemli ve reyting rekortmeni dizileri final yapacak. Aralarında İstanbullu Gelin, Diriliş Ertuğrul, Kızım, Söz ve Çarpışma dizilerinin bulunduğu önemli yapıtlar artık ekranlarda olmayacak. Peki bu sezon hangi diziler final yapacak? Her dizinin kendine göre bütçesi ve ayakta durabilmesi için belli bir reklam geliri olmak zorunda. Bazı diziler 9 reyting den aşağı aldığında zarar edebilirken, bazı diziler için 4 reyting oranı kazanca geçmesi için yeterli olabiliyor.