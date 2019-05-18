İstanbullu Gelin 85. son bölüm STAR TV izle: İstanbullu Gelin son bölümde muhteşem geçen bir anneler yemeği sonrası Garip kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ve sol yanını ovuşturarak konağa giriyor. Faruk bir terslik olduğunu anlayıp Garip'in arkasından gidiyor. Garip, iyi olduğunu ve onlarn mutluluğunu görmenin onları nasıl mutlu ettiğini söylüyor. Faruk'a göre Garip bu mutluluğun mimarlarından biri. Star TV'de üç sezon boyunca yayın macerasını aralıksız devam ettiren ve final için geri sayıma başlanan İstanbullu Gelin 86.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı... Oyuncu kadrosunu Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi ilgi ve beğeniyle takip edilen isimlerin oluşturduğu İstanbullu Gelin 86.bölümüyle 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de sürprizlerle dolu gelişmelerle Star TV ekranlarındaki yerini alacak.



İSTANBULLU GELİN 86.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de üç sezon boyunca yayın macerasını aralıksız devam ettiren ve final için geri sayıma başlanan İstanbullu Gelin 86.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...

İSTANBULLU GELİN 86.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunu Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi ilgi ve beğeniyle takip edilen isimlerin oluşturduğu İstanbullu Gelin 86.bölümüyle 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de sürprizlerle dolu gelişmelerle Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muhteşem geçen bir anneler yemeği sonrası Garip kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ve sol yanını ovuşturarak konağa giriyor. Faruk bir terslik olduğunu anlayıp Garip'in arkasından gidiyor. Garip, iyi olduğunu ve onlarn mutluluğunu görmenin onları nasıl mutlu ettiğini söylüyor. Faruk'a göre Garip bu mutluluğun mimarlarından biri.

Hatta Faruk ona haksızlık ettiklerini de söylüyor ve minnetlerini iletiyor. Hatta ona ağabey dediklerinde Garip'in bunu baba diye okumasını istiyor. Garip, Faruk'a sıkı sıkıya sarılıyor. Garip, Faruk'a çok mutlu olduğunu ve artık ölse de gam yemeyeceğini söylüyor. Faruk bu konuşmadan sonra dışarı çıkarken Garip de dinlenmek için odasına çıkıyor. Garip dışarıdan gelen kahkaha sesleri arasında kendini yatağa bırakıyor. Aklında Esma ile gençlik anıları var ve Esma'ya içinden teşekkür ediyor.

ESMA GARİP'İN ÖLDÜĞÜNÜ ANLIYOR

Esma odasına çıktığında Garip ile konuşarak aynada kendine bakıyor. Garip'in ona tepki vermemesi ile şok olan Esma o an Garip'in öldüğünü anlıyor. Garip'in yanına yatarak gençlik yıllarına gidiyor. Aklında Garip ile mutlu günleri var. Ev halkı da bu acı haberi aLıyor ve yukarı koşuyorlar. Faruk, Garip'in cansız bedenini görünce büyük bir acı yaşıyor. Boranlar hem Garip'e duydukları büyük sevgi hem de Esma'nın yaşayacaklarından dolayı perişan halde. Esma Garip'in ölümünü kabullenemeyip hayali ile yaşamaya başlıyor. Süreyya, Esma için içten içe dua eder.

ADEM VE GÜNEŞ'İN EVLAT EDİNME KARARI

Adem ile Güneş için yeni bir sayfa açılıyor. Dilara ile konuşan Güneş, Adem'e daha ılımlı bakıyor. Üstelik evlat edinme kararı da Güneş'i çok mutlu ediyor. Ancak evlat edinmek için bazı prosedürleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu da ilişkileri için önemli bir adım demek oluyor.

ESMA İÇİN DÖNÜLMEZ YOL

Evdeki herkes Garip'in gidişi ile hayata tutunacak yeni dallar arıyor. Süreyya, Yaz için stüdyoya giriyor. Esma ise iyice ağırlaşan hastalığı ile baş etmeye çalışıyor. Hatta yaşadığı çaresiz durum onu çok acı bir karar vermeye zorluyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat'la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.