Bu sezon bir çok sevilen dizi final yaparak ekrana veda edecek. Ramazan Bayramı'nın Haziran'ın ilk haftasına denk gelmesi nedeniyle, yerli dizilerin büyük bölümü Mayıs sonunda final yapacak. Peki hangi dizi bitecek, hangi diziler sezon finali yapacak? 2019 da final yapacağı kesinleşen yada planlanan dizileri sizler için derledik. Peki Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, Fox TV, TV 8 ve ATV kanallarında hangi diziler final yapacak? Bu sezon ekranlara hangi diziler veda edecek? İşte İstanbullu Gelin, Diriliş, Kızım, Söz, Çarpışma final tarihleri.