Zuhal Topal'la Sofrada 17 Mayıs 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Sofrada izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor. FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada 17 Mayıs 2019 haftanın finali heyecanı başladı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bugünkü gelinin yemeklerini yapıp, kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak. Peki 17 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bugünkü gelinin yemeklerini yapıp, kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA PROGRAMININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

SONGÜL CELEP VE KAYINVALİDESİ SULTAN HANIM

Songül 35 yaşında 14 yıllık evli ve Tuncelili. Yarışmaya kendi isteği ile katılıyor. Eğer yarışmayı kazanırsa araba almak istiyor. Kayınvalide Sultan hanım ise Çorumlu ve 44 yıllık evli.

HAZEL ÜÇEL KAYIN VALİDESİ ŞADİYE ÜÇEL

29 yaşında 4 yıllık evli olan gelin tam bir motor aşığı. Gelinimiz ödülü kazanırsa ev almak istiyor. Kayın valide Şadiye hanım ise 56 yaşında Mersinli. Gelin kaynana aramızdan su sızmıyor diyor.CENNET UMMALİYEGAN VE KAYINVALİDESİ MİNE YAZGAN

Kazakistanlı gelin 10 yıllık evli. yemek yapmayı çok seviyor ve kendi yöresinin yemeklerini çok iyi biliyor. Kayınvalide Mine hanım ise doğma büyüme İstanbullu.

AYŞE KÜÇÜK VE KAYINVALİDESİ BEDİHA HANIM

Adanalı gelin 12 yıllık evli 2 çocuk annesi ve sosyal bilgiler annesi. Ödülü kazanırsa kendine vakit ayırıp gezmek istiyor. Kayınvalide Bediha hanım ise 39 yıllık evli ve Osmaniye'de yaşıyorÇİĞDEM ÖZTÜRK VE KAYINVALİDESİ NEZAHAT HANIM12 yıllık evli olan gelin,ev hanım..Kayınvalidesi Nezahat hanım ise tam bir Karadenizli. Kaynak: Zuhal Topal'la Sofrada'nın bu haftaki birincisi kim oldu? 17 Mayıs Cuma



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16 MAYIS 2019 PUANLAMA

Nezahat Hanım: 5 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Şadiye Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal: 8 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 14 MAYIS PUANLARI

Mine Hanım: 3 puan

Nezahat Hanım: 3 puan

Bediha Hanım: 3 puan

Sultan Hanım: 3 puan

Zuhal Topal:5 puan

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.