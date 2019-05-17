17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Haftanın finaline adım adım yaklaşılıyor. Bugün ise haftanın 4.günü ekranlara geliyor. Yarın haftanın birincisi olan ismi bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var.