Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 10:11

haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? ?

17 Mayıs ? kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Hafta içi her gün yayınlanan programda dün en yüksek puanı alan isim Güngör oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Gelinim Mutfakta'nın 17 Mayıs 2019'da yayınlanan 305. Bölümünde Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "muhallebili çıtır baklava" tarifi ile yarıştılar!

17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez ve uzun soluklu programı olan Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın birincisi belli olacak. Bir başka deyişle Gelinim Mutfakta'da bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Haftanın finaline adım adım yaklaşılıyor. Bugün ise haftanın 4.günü ekranlara geliyor. Yarın haftanın birincisi olan ismi bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?
Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriGelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri