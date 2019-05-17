17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Gelinim Mutfakta bugün gün birincisi kim oldu? Hafta içi her gün yayınlanan programda dün en yüksek puanı alan isim Güngör oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda rekabet kaldığı yerden devam ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 16 Mayıs canlı izle! Detaylar haberimizde... Fatih Ürek, Gülcan'ın verilen puana tepki göstermesi üzerine Nesibe Hanımın yemek yorumunu kendisine soruyor! Reyhan Hanımın yüzündeki sivilceler merak uyandırıyor! Ezgi ve Güngör arasında söz dalaşı yaşanıyor! Gülcan'ın, Besime Hanım ile yaşadığı "Çocuğumu size göstermem!" tartışması bu bölümde de devam ediyor!