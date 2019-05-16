ATV CANLI YAYIN

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu yeni bölümüyle nefes kesecek. Yeni bölümde tam barış ilan edildi derken tekrar silahlar ateşlenecek. Peki, izleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 33. bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 20.25'te ATV ekranlarında izleyici karşısında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'da yine silahlar patladı! Üstelik tam sulh ilan edip silahını bırakmışken, Yılmaz bir kez daha namlunun hedefindeydi.

ERCÜMENT, YILMAZ'I VURUYOR

Demir'in hediye ettiği silahla, Yılmaz'ı vuran Ercüment, Gülten'i de ortadan kaldırmak için harekete geçer. Ancak olayın tek görgü tanığı o değildir. Hünkar ve Fekeli de birbirlerinden habersiz olaya şahit olmuşlardır. Patlayan silah arkasından birçok karmaşık olayı getirir. Yılmaz yaralı olmasına rağmen Ercüment'i durdurabilecek mi?

OĞLUNU GÖREMEYEN ZÜLEYHA NE YAPACAK?

Patlayan silah, jandarmayı tekrar Demir'in peşine mi düşürecek? Tüm olanları sakladıkları Züleyha, oğlunu görmeye gidemeyince neler yapacak? Yılmaz tekrar hastaneye nişanlısının önüne ameliyata mı götürülecek yoksa olaylar örtbas mı edilecek? Demir ve Yılmaz'ı ilk kez bu kadar aynı safta bir araya getiren olay, Hünkar ve Fekeli arasındaki dengeyi de etkileyecek mi?

SEHER "HAMİLE" OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Dışarda patlayan silah bir yana konağın içinde de adeta saatli bir bomba olarak dolaşan Seher vardır! Bombayı da tam bu olayların ortasında patlatır ve "Demir'den hamile" olduğunu söyler! Hünkar, şimdi ne yapacak? Oğluna büyük sırrını söyleyecek mi yoksa Seher'den kurtulmanın bir yolunu mu bulacak?