Söz 82.son bölüm Star TV izle: Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Söz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçiyor. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler Söz 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Söz yeni bölümüyle 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Star'da... Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir.

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir. Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister.

SÖZ 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 82. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 82.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 83.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer.

TİM'DEN ANİ BASKIN

Büyük patron Di Rabbako'nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem'in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda'nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler.

LİNDA TİM'DEN KURTULABİLECEK Mİ?

Linda Yavuz'un başında olduğu Tim'in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

TİM ERDEM'İN YERİNİ ÖĞRENİYOR

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

TİM'İN DRAGAN'I VERMEYE NİYETİ YOK

Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister. Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan'ı vermeye niyetleri yoktur.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER? ÜSTEĞMEN YAVUZ KİMDİR?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.