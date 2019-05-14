Söz 82.son bölüm Star TV izle: Uzun zamandır ekranların çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Söz, bu sezon final yapacak. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Sarp Akkaya ve Melis Birkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için Yavuz önderliğinde harekete geçiyor. Peki Söz 83. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 82. son bölüm izleme linki... Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir. Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister.

SÖZ 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 82. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 82.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 83.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem'i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer.

TİM'DEN ANİ BASKIN

Büyük patron Di Rabbako'nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem'in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda'nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler.

LİNDA TİM'DEN KURTULABİLECEK Mİ?

Linda Yavuz'un başında olduğu Tim'in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

TİM ERDEM'İN YERİNİ ÖĞRENİYOR

Erdem'in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako'nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

TİM'İN DRAGAN'I VERMEYE NİYETİ YOK

Erdem'in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz'la konuşan Di Rabbako Erdem'e karşılık Dragan'ı ister. Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan'ı vermeye niyetleri yoktur.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER? ÜSTEĞMEN YAVUZ KİMDİR?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.