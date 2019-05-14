Çukur 65. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur dizisi 2. sezon 32. bölümünde; Cumali ve Yamaç'ın tartışarak gerilimi yükselttiği anlarda Yücel, Koçovalılara karşı Azer'le iş birliği yapıyor. Azer ve Yamaç'ın bir futbol maçında karşı karşıya gelirken, Yamaç, Azer'in kendilerinden uzak durması için uyarıyor. Peki, Çukur 66. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Çukur 65. son bölümde yaşananlar... Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, iki sezondur ekrana geliyor. Bu yıl ekran macerasını sonlandırması beklenen dizinin hayranları ne zaman final yapacağını merak ediyor.

ÇUKUR 66. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 66.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON 65.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soracaklar.

İDRİS'TEN SÜRPRİZ HAMLE!

İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturacak. Uluç'un ihanetinin ortaya çıkması herkesi sarsarken, Damla'yı ise büyük bir çıkmazın içine sürükleyecek ve bu durum Cumali ile yakınlaşmasına sebep olacak.

KOÇOVALILARI YOK ETME PLANI

Bu sırada Azer'i ziyaret eden Yücel, Koçovalıları yok etmek için boş durmayacak. Timsah'la yolları kesişen Yücel şoke edici bir hamlede bulunacak ve Çukur'da tansiyon yükselecek.

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, iki sezondur ekrana geliyor. Bu yıl ekran macerasını sonlandırması beklenen dizinin hayranları ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Dizide Yamaç Koçovalı karakterini başarılı bir şekilde canlandıran İynemli, 10 bölüm sonra sezon finali yapacaklarını söyledi. Oyuncu, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusuna, "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Çukur dizisinin 27 Mayıs tarihinde final yapması bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.