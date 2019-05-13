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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 13:33

'in en çok izlenen dizileri hangileri? , nasıl izlenir?

'in en çok izlenen dizileri hangileri? , nasıl izlenir? Online dizi ve film platformu Netflix en çok izlenen diziler listesini açıkladı: Listede The Protector (Hakan Muhafız) da yer aldı. Film ve dizi izleme platformu olarak ön plana çıkan Netflix, hazırladığı özel projelerle dünya çapında popülerliğe ulaştı. Kültür sanat sektöründe en çok kazanan dijital platformlar arasında bulunan Netflix, kullanıcı sayısı ile de birçok ülkenin nüfusunu şimdiden aştı. Peki, Netflix nedir ve nasıl izlenir?

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