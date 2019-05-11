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  • 11.05.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 16:55

'da bir ayrılık daha! diziden ayrıldı mı? () tarihte nasıl öldü?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. hakkında çıkan haberler izleyicileri şoke etti. , Diriliş Ertuğrul dizisinden ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı. Peki yani tarihte nasıl öldü gibi sorular merak edilirken, Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Trt 1 tarafından yapılan açıklamaya göre, 150. bölümü ile 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara veda edecek.

TRT 1'in severek izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Bir isim daha diziye veda etti. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı. Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı?

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