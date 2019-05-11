TRT 1'in severek izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Bir isim daha diziye veda etti. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı. Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü. Peki Ertuğrul bey tarihte nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı?