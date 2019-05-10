Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Sofrada izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor. FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 haftanın finali heyecanı başlıyor. Sevilen yarışma programında bugün yine bir yarışmacının yüzü gülecek. Hafta boyunca evlerinde kayınvalideleri ağırlayan ve yemeklerini hazırlayan gelinlerden birisi bugün birinci olacak ve büyük ödülün de sahibi olacak. Peki 10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 MAYIS HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 MAYIS 2019

7 Mayıs 2019 Salı Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Esra geline kaynanaların verdiği puanlar şöyle:

Fatma 5 puan

Nergis 6 puan

Elvide 5 puan

Sultan 6 puan

Zuhal Topal 8 puan

Esra gelinin toplam puanı ise 30 oldu.

6-10 Mayıs Haftanın Yarışamcıları

Pazartesi: Hilal ve kaynanası Fatma hanım

Salı: Esra Özçelik ve kaynanası Emine Özçelik

Çarşamba: Berna Kala ve Kaynana Nergis Kala

Perşembe: Şeyma Ayar ve Kayınvalide Elvide Ayar

Cuma: Ayten Şahin ve Kaynana Sultan Şahin

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Nurgül Gelin'in sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli oldu. İşte haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi...

YARIŞMACILARIN PUAN DURUMU

1. GÜN - Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım: 25 puan ile haftanın dördüncüsü oldu.

2. GÜN - Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım: 26 puan ile haftanın üçüncüsü oldu.

3. GÜN - Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım: 27 puan ile haftanın ikincisi oldu.

4. GÜN - Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım: 28 puan ile haftanın birincisi oldu.

5. GÜN - Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım: 22 puan ile haftanın beşincisi oldu.

Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı, MÜNEVVER oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 MAYIS PUANLAMA DURUMU

Kaynanaların Münevver geline verdikleri puanlar şöyle:

2 Mayıs 2019 Perşembe Zuhal Topal'la Sofrada puanlama durumu şöyle:

Dursune hanım 4 puan verdi.

Aynur Hanım 4 puan verdi.

Havva hanım ise 5 puan verdi.

Fatma hanım ise Münevver geline 6 puan verdi.

Toplam: 19 puan

Zuhal Topal ise Münevver geline 9 puan verdi.

Münevver gelin toplamda Zuhal Topal'ın da verdiği puanla birlikte 28 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 MAYIS

Kaynanaların Serap Gökdemir'e bugün verdikleri puanlar şöyle oldu:

Fatma Kaynana, Serap geline 5 puan verdi.

Emine Hanım ise Serap gelinin bugünkü yemeğine 7 puan verdi.

Dursune Kaynana ise Serap geline 1 Mayıs'ta verdiği puan 3 oldu.

Aynur Kaynana ise Serap hanıma 4 puan verdi.

Serap gelin kaynanalardan toplamda 19 puan almış oldu.

8 Puan da Zuhal Topal'dan alan Serap gelinin toplam puanı 27'ye yükseldi.

2. Gün Yarışmacısı Duygu Bulgar toplamda 26 aldı.

1. Gün yarışmacısı Hatice gelin ise 25 puan almıştı.

Kaynanaların Duygu geline 30 Nisan 2019 Salı günü verdiği puanlar ise belli oldu.

İşte 30 Nisan puanlama durumu:

Emine hanım 5 puan

Havva hanım 4 puan verdi.

Fatma hanım Duygu geline 4 puan verdi.

Dursune hanım ise Duygu geline 6 puan verdi.

Son olarak Zuhal Topal ise 7 puan verdi.

Duygu Bulgar toplamda 26 aldı.

Haftanın ilk gün yarışmacısı Hatice gelin 25 puan almıştı.

Zuhal Topal haftanın yarışmacıları

Pazartesi: Hatice Koç Kayınvalide Dursune Koç

Salı: Duygu Bulgar ve Kayınvalide Aynur Bulgar

Çarşamba: Serap Gökdemir ve kayınvalide Havva Gökdemir

Perşembe: Münevver Hacı ve Kayınvalide Emine Hacı

Cuma: Nurgül Serindağ ve Kayınvalide Fatma Serindağ

GERGİN BİR HAFTA GERİDE KALDI

Fox TV'nin eğlenceli ve renkli yarışma programında gergin bir hafta daha geride kalıyor. Kayınvalidelerin yaptığı puanlama zaman zaman Zuhal Topal'ı oldukça sinirlendiriyor. Bu hafta da yapılan birçok haksızlık oldu ve izleyicilerden de bu konuda tepki geldi. Yarışma programı hakkında düşüncelerinizi sitemizden yorum yaparak bizlerle ve diğer izleyicilerle de paylaşabilirsiniz. Bugün haftanın finalinde Zuhal topalla sofrada programında kim yarışacak ve kaç puan olacak?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır.

Atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.