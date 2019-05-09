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  • 10.05.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 09:17

erken final mi yapacak? Ertuğrul bey öldü mü? Diriliş Ertuğrul 148. ve 1 izle!

yine 1 ekranlarında nefesleri kesen bir bölümle ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul de Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olan Beybolat yani Albastı kılıç darbesiyle Ertuğrul tarafından öldürüldü. Bu nedenle dizi kadrosunda yer alan Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul kadrosundan ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'da finale ise 3 bölüm kaldı. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı ise yine nefesleri kesti. "Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra zafer çalkımızda o kadar şanlı olacak" diyen Ertuğrul yeni planını açıklıyor. 15 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'un final tarihi ise belli oldu. Bu arada Diriliş Ertuğrul 148. ve son bölümünü TRT 1'de izleyebilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Turgut Alp'in başına gelenler ve Ertuğrul Bey'in esir düşmesi geceye damgasını vurdu. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte final tarihi belli oldu. Heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor. TRT 1 ekranlarında önümüzdeki hafta yerini alacak Diriliş Ertuğrul 148.bölümü ile yine şaşırtacak. Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünü TRT 1'de izleyebilirsiniz.

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