TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Turgut Alp'in başına gelenler ve Ertuğrul Bey'in esir düşmesi geceye damgasını vurdu. İzleyiciler şimdi Diriliş Ertuğrul 148. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte final tarihi belli oldu. Heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul bomba gibi geliyor. TRT 1 ekranlarında önümüzdeki hafta yerini alacak Diriliş Ertuğrul 148.bölümü ile yine şaşırtacak. Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünü TRT 1'de izleyebilirsiniz.