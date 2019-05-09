Diriliş Ertuğrul yine TRT 1 ekranlarında nefesleri kesen bir bölümle ekrana kilitledi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey'in baş düşmanı olan Beybolat yani Albastı kılıç darbesiyle Ertuğrul tarafından öldürüldü. Bu nedenle dizi kadrosunda yer alan Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul kadrosundan ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'da finale ise 3 bölüm kaldı. Diriliş Ertuğrul 148.bölüm fragmanı ise yine nefesleri kesti. "Yol ne kadar karanlık ve puslu olursa onu bertaraf ettikten sonra zafer çalkımızda o kadar şanlı olacak" diyen Ertuğrul yeni planını açıklıyor. 15 Mayıs Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul'un final tarihi ise belli oldu. Bu arada Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı ve son bölümünü TRT 1'de izleyebilirsiniz.