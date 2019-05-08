Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur'un 6 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. Çukur 64. son bölümde Yücel, çatıda Aliço'yu öldürmek üzereyken Yamaç tarafından vuruldu. Ancak giydiği çelik yelek sayesinden ölümden kurtulan Yücel ayağa kalkarak Aliço'yu vurdu. Cumali'nin gelmesi sonrasında ise Yücel kaçarak izini kaybettirdi. Diğer yandan ise Uluç Reis'in de hain olduğu ve Yücel'e çalıştığı Cumali ve Koçovalar tarafından öğrenildi. Peki Çukur 65.yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında mı? Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı.

ÇUKUR 65. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 65.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON 64.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak.

AZER KURTULUŞ VE İDRİS KARŞILAŞMASI

Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında ölen Savaş'ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.

CUMALİ ÖNEMLİ BİR BİLGİYE ULAŞIYOR

Cumali'nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla'nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek.

KOÇOVALILAR SEFERBER OLUYOR

Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur'u terk etmeyeceğini gösterecek.



Çukur'da Azer Kurtuluş kimdir?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'a yeni bir isim daha katılıyor. Cihangir Ceyhan, Çukur'da Azer Kurtuluş'u canlandıracak. Peki, Azer Kurtuluş kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AZER KURTULUŞ KİMDİR?

Çukur, önceki sezonda olduğu gibi büyük bir yardım gecesi düzenleyerek 27 Mayıs günü sezon finali yapacak. Sezon finaline yaklaşan diziye ise ''Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da'' dizisindeki Cihangir Ceyhan katılıyor. Ceyhan, Koçovalı ailesinin düşmanı olarak diziye katılan Azer Kurtuluş'u canlandıracak.

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor. Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor. Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur, iki sezondur ekrana geliyor. Bu yıl ekran macerasını sonlandırması beklenen dizinin hayranları ne zaman final yapacağını merak ediyor.

Dizide Yamaç Koçovalı karakterini başarılı bir şekilde canlandıran İynemli, 10 bölüm sonra sezon finali yapacaklarını söyledi. Oyuncu, "Yazın tatil mi yapacaksınız? Yoksa film mi çekeceksiniz?" sorusuna, "Sürpriz projeler olabilir, bekleyip göreceğiz" yanıtını verdi.

Çukur dizisinin 27 Mayıs tarihinde final yapması bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.