Söz 82.yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayınlandı Söz 81.son bölüm Star TV izle: Yavuz ve Timi bekleyen tehlike! Söz dizisi 82. yeni bölümüyle 13 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Söz'ün bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? İstanbul'u bekleyen büyük tehlikenin gerçekleşmesini engellemek için Tim ve Yavuz iki koldan cansiperane bir şekilde zamana karşı zorlu bir mücadeleye girişirler. Tim şehirdeki diğer saldırganların peşindeyken, Yavuz da Turan'ın yardımıyla eş zamanlı terör saldırılarının planlayan yapan organizatörün tepesine çöker. Dost, İstanbul'un yıkım planı için Linda'ya talimat verir. Linda da şehrin çeşitli yerlerinde emir bekleyen saldırganları harekete geçirerek büyük planı devreye sokar.

SÖZ 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi 81. Son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı birkaç gün içinde yayınlanacak. Ancak henüz yeni fragman yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SÖZ 81.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ 82.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'u bekleyen büyük tehlikenin gerçekleşmesini engellemek için Tim ve Yavuz iki koldan cansiperane bir şekilde zamana karşı zorlu bir mücadeleye girişirler.

YAVUZ ORGANİZATÖRÜN PEŞİNDE

Tim şehirdeki diğer saldırganların peşindeyken, Yavuz da Turan'ın yardımıyla eş zamanlı terör saldırılarının planlayan yapan organizatörün tepesine çöker.

LİNDA'YA GELEN TALİMAT

Dost, İstanbul'un yıkım planı için Linda'ya talimat verir. Linda da şehrin çeşitli yerlerinde emir bekleyen saldırganları harekete geçirerek büyük planı devreye sokar.

ERDEM KAÇIRILIYOR

İstanbul'daki terör saldırılarının yarattığı karmaşa dinmemişken bir başka karmaşa patlak verir. Nazlı babası Erdem'den haber alamayınca panikler. Ardından Tim de olayın içine dahil olunca Erdem'in Dost tarafından kaçırıldığı ortaya çıkar.

TİMİ ŞAŞIRTAN HABER

Komutanlarını kurtarmak için sabırsızlanan Tim'in çıkacakları kurtarma operasyonu öncesinde başlarına yeni bir komutanın geçeceği haberini alırlar. Bu yeni komutan Tim ve harekât merkezindekiler için büyük bir sürpriz olacaktır.

SÖZ DİZİSİ KONUSU NE? SÖZ OYUNCULARI KİMLER? ÜSTEĞMEN YAVUZ KİMDİR?

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.

SÖZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Söz dizisinin çekildiği yer konusunda net bir açıklama yapılmadı. Bu konuda iki iddia var. Birincisi İstanbul Esenler, ikincisi ise Mardin olduğu yönünde. Söz dizisi nerede çekiliyor? Bu konuyla ilgili ise şu an iki tane iddia var: Biri; dizinin içinde geçen Karabayır'ın İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı bir belde olduğu ve dizinin bazı çekimlerinin burada gerçekleştiği yönünde.İkinci iddia ise dizide geçen Karabayır Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köy. Dizinin konsepti itibariyle oldukça uygun olan bölge karasal iklim etkisi altındadır. 2007 yılı itibariyle 805 nüfusa sahip olan köy dokusu ve doğası ile oldukça dikkat çekmektedir.