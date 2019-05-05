İstanbullu Gelin 83. son bölüm STAR TV izle: İstanbullu Gelin 84.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin son bölümde; Adem, Güneş'e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara'ya döker. Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir. Nazif'in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma'nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır. Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz'a ve Faruk'a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. İstanbullu Gelin İstanbullu, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

İSTANBULLU GELİN 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN 84.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Baş rollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi sevilen oyuncuların üstlendiği İstanbullu Gelin 83.bölümüyle 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçecek.

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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma'nın eve yalnız dönüşü konakta şaşkınlıkla karşılanır. Bir telefonla Nazif'in hastanede ve ağır olduğu haberi gelir. bu haber Esma'dan saklansa da Esma gerçekleri öğrenerek, kendisini suçlamaya başlar.

ADEM DİLARA'YA İÇİNİ DÖKÜYOR

Adem, Güneş'e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara'ya döker.

SÜREYYA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir.

ESMA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Nazif'in iyileşerek hastaneden çıkması ise Esma'nın kendisi ile yaşadığı mücadeleyi sonlandırmaz. Esma için artık yeni bir süreç başlamıştır.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a âşık olarak Bursa'ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat'la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.